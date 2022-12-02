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Дженнифер Энистон показала, как выбирала елку к Рождеству

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Дженнифер Энистон показала, как выбирала елку к Рождеству

Дженнифер Энистон / Фото: Instagram Дженнифер Энистон

Американская актриса отправилась на елочный рынок, чтобы купить рождественское дерево к праздникам.

53-летняя актриса Дженнифер Энистон в своем Instagram показала серию снимков, на которых запечатлен процесс ее подготовки к Рождеству. Актриса в сером пальто пытается обхватить огромную ель. Но ее Энистон не купила.

Как оказалось, Джен отдала предпочтение минималистичному деревянному оленю Рудольфу с парой еловый веточек.

(чтобы увидеть другие фото и видео, листайте вправо)

"Удачи всем деревянным Рудольфам", - шутливо написала актриса под фото и показала своих собак и их реакцию на игрушку.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон показывала, как всего за две минуты сделать прическу, как у нее.

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Дата публикации
Просмотры
668
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