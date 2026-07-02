Дженнифер Энистон показала редкие фото со своим бойфрендом-гипнотерапевтом

Дженнифер Энистон / © Associated Press

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57-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон в своем Instagram опубликовала подборку фотографий, среди которых оказалось несколько снимков с ее бойфрендом — гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

На фото они позируют в компании своих друзей, а также Джим запечатлен в спортзале с собакой актрисы.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон и Джим Кертис / © Instagram Дженнифер Энистон

Джим Кертис — бойфренд Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Актриса редко делится подробностями личной жизни, поэтому новые кадры сразу привлекли внимание поклонников.

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Слухи о романе Дженнифер и Джима появились несколько месяцев назад после того, как их неоднократно замечали вместе на публике. Позже папарацци запечатлели пару во время совместного отдыха, однако сама актриса долгое время никак не комментировала эти отношения.

Теперь же публикация в соцсетях многие расценили как своеобразное подтверждение романа. Поклонники оставили под снимками множество теплых комментариев, пожелав паре счастья и отметив, что рядом с новым возлюбленным Энистон выглядит спокойной и сияющей.

Отметим, Дженнифер Энистон была замужем дважды. Ее первым мужем был актер Брэд Питт (с 2000-го по 2005-й), вторым — актер Джастин Теру (с 2015-го по 2018-й). Оба брака завершились разводом. Детей у актрисы нет.

Ранее, напомним, Дженнифер Энистон рассмешила подписчиков забавным видео со своими собаками.

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