Шоу-бизнес
275
1 мин

Дженнифер Энистон предстала в кадре в образе брюнетки и рассмешила подписчиков

Дженнифер Энистон и ее лучшая подруга Кортни Кокс поделились забавным роликом в Instagram, насмешив своих поклонников.

Ольга Кузьменко
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Бывшие коллеги по сериалу «Друзья» воссоединились, чтобы в забавном видео обсудить, получают ли блондинки больше удовольствия от жизни.

В начале ролика 56-летняя Дженнифер Энистон спрашивает: «Я когда-нибудь покрашу себя в брюнетку? Я же брюнетка!».Затем в кадре позади нее появляется 61-летняя Кортни и говорит: «О, ты… ну, иди сюда. Вот так она выглядит, брюнетка…», — наклонившись над ней и накрыв Джен своими темными локонами, чтобы показать разницу.

Затем Джен восклицает: «Ух ты, как темно! Темно-коричневый. Это как у персонажа из фильма „Несносные боссы“, которого я играла», — имея в виду свою героиню Джулию из фильма 2011 года, у которой были темные волосы. Затем Кортни говорит: «Я обожаю фильм „Несносные боссы“ — ты была крутым дантистом!».

Видео Дженнифер подписала: «Неужели блондинки „действительно“ веселее? ❤️ #люблюсвоюжизнь».

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон / © Associated Press

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон / © Associated Press

Поклонники актрис пришли в восторг в комментариях, написав:

«Пожалуйста, этот дуэт — лучший!!».

«Самая прекрасная дружба и девушки».

«Они такие смешные ❤️ так люблю этих девочек!!!», «обожаю, когда они вместе!!!».

«Я вас обоих люблю!», «Лучший дуэт, который мы знаем!».

Напомним, ранее мы рассказывали, как Дженнифер Энистон обычно проводит свою неделю.

