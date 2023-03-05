Дженнифер Энистон рассказала, как решила свои проблемы со сном

Не секрет, что Дженнифер Энистон много времени уделяет занятиям спортом и здоровому рациону питания. Эти два важных пункта в ее повседневном расписании играют ключевую роль.

Недавно Дженнифер рассказала журналу InStyle о том, сколько времени уделяет тренировками и сну и, почему считает, что здоровый и полноценный сон – это залог прекрасного самочувствия каждый день.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

"Сон необыкновенный. Это красиво. Но, я не брала его важность во внимание, когда мы были молодыми. Когда ты моложе, ты воспринимаешь это как должное. Ты думаешь: "Я могу выжить, если сплю от трех до пяти часов, и чувствую себя прекрасно", а затем внезапно начинаешь чувствовать себя не очень хорошо, и твоя работоспособность не на должном уровне", - говорит актриса.

В конце концов Дженнифер поняла, что ее проблемы со сном влияют на ее работу и мышление, а также на ее тело и даже на волосы. С недавних пор актриса стала партнером фармацевтической компании Idorsia в рамках кампании "Захвати ночь и день", направленной на повышение осведомленности и просвещение в отношении сна.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

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Сегодня 54-летняя знаменитость говорит, что если она не выспалась, то отменяет тренировку. Хотя обычно по утрам актриса предпочитает медитировать или тренироваться.

"Я не заставляю себя так сильно тренироваться, потому что это может привести к травме, когда ваше тело и ваш мозг не полностью отдохнули", - говорит актриса. "К сожалению, потерянный сон нельзя вернуть или восполнить, независимо от того, как долго вы дремлете на выходных, вы не можете компенсировать сон. Это дефицит, который вы никогда не вернете", - говорит звезда.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер советует людям подумать о том, что может помочь улучшить их сон. Для нее это медитация перед сном, ванна с английской солью и эфирными маслами и выключение всех гаджетов минимум за час до того, как актриса собирается отправиться спать.

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