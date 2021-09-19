Дженнифер Энистон рассказала о своей первой работе в Нью-Йорке

17 сентября состоялась премьера второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

В связи с этим Дженнифер сейчас очень активно дает различные интервью. На днях 52-летняя актриса посетила "Вечернее шоу с Джимии Фэллоном". На шоу Энистон рассказала об одной из своих работ, которой занималась до того, как сняться в сериале "Друзья", который сделал из нее суперзвезду.

"Я была курьером на велосипеде в течение дня в Нью-Йорке. После школы я работала в рекламном агентстве. Чтобы заработать дополнительные деньги, я выполняла разную работу. Однажды их курьер просто не появился на работе и у меня спросили, умею ли я ездить на велосипеде. Я ответила да, и оказалась совершенно неподготовленной к перемещению по хаотичным улицам Манхэттена", - вспоминает Энистон.

Дженнифер Энистон на съемках "Утреннего шоу" / Getty Images

С тех пор прошло много времени, но сейчас, Дженнифер вспоминает этот опыт с улыбкой и шутит: "Я не знаю, как я выжила в тот день, потому что … понимаете, каково это оказаться на Пятой авеню с пробками и всем тем, что было у меня в руках", - говорит актриса.

Читайте также: Второй сезон не за горами: интересные факты о сериале "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Образы Дженнифер Энистон (25 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку