Дженнифер Энистон рассмешила подписчиков забавным видео со своими собаками

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Реклама

56-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон поделилась в Instagram видео со своими собаками, которое очень рассмешило ее поклонников. Звезда — хозяйка трех собак, и две из них попали в кадр — лабрадор-ретривер Лорд Честерфилд и метис шнауцера Клайд.

Собаки Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Отметим, Клайда Дженнифер спасла из приюта, и он живет с ней очень давно. Именно он вдохновил свою хозяйку на написание детской книги под названием «Клайдео наслаждается жизнью», главным героем которой является Клайдео, обнаруживший, что у него есть талант повара.

Энистон не только держит собак дома, но и активно участвует в спасении и усыновлении животных. Она даже создала фонд Clydeo Fund, который занимается помощью приютам для животных.

Реклама

Дженнифер Энистон и ее собака / © Instagram Дженнифер Энистон

Собаки Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Ранее свою собаку из приюта показала топ-модель Сара Сампайо. Это метис мопса.

Напомним, еще одним любителем собак среди селебрити является известный экс-спортсмен Дэвид Бекхэм. У него четыре собаки, с которыми он очень любит гулять.