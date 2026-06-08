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Дженнифер Энистон в платье миди, а Риз Уизерспун - в юбочном костюме: актрисы блистали на светской тусовке
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун появились на показе 4-го сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple TV.
Это официальное мероприятие, посвященное присуждению премии «Эмми» за 4-й сезон сериала «Утреннее шоу» от Apple TV+, состоялось в театральном комплексе Гильдии режиссеров Америки 7 июня 2026 года в Лос-Анджелесе.
Дженнифер Энистон надела платье-миди темно-зеленого цвета с короткими рукавами с вырезами и расклешенным подолом. Актриса дополнила свой образ черными лаковыми босоножками на высоких каблуках, несколькими золотыми браслетами на запястье и светлым маникюром. Волосы Дженнифер распустила и сделала укладку, а также красивый макияж.
Ее коллега Риз Уизерспун надела черный удлиненный жакет с вырезом и юбку длины чуть выше колен, сочетая лук с кожаными туфлями-лодочками на каблуках. Она распустила волосы и также сделала легкий дневной макияж, а ее образ дополняли золотые серьги-кольца.
Напомним, драматический сериал «Утреннее шоу» исследует закулисье американского телевидения. Проект с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях освещает острую конкуренцию и корпоративную культуру внутри крупной медиакомпании.