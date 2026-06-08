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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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22
Время на прочтение
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Дженнифер Энистон в платье миди, а Риз Уизерспун - в юбочном костюме: актрисы блистали на светской тусовке

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун появились на показе 4-го сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple TV.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Это официальное мероприятие, посвященное присуждению премии «Эмми» за 4-й сезон сериала «Утреннее шоу» от Apple TV+, состоялось в театральном комплексе Гильдии режиссеров Америки 7 июня 2026 года в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Дженнифер Энистон надела платье-миди темно-зеленого цвета с короткими рукавами с вырезами и расклешенным подолом. Актриса дополнила свой образ черными лаковыми босоножками на высоких каблуках, несколькими золотыми браслетами на запястье и светлым маникюром. Волосы Дженнифер распустила и сделала укладку, а также красивый макияж.

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Ее коллега Риз Уизерспун надела черный удлиненный жакет с вырезом и юбку длины чуть выше колен, сочетая лук с кожаными туфлями-лодочками на каблуках. Она распустила волосы и также сделала легкий дневной макияж, а ее образ дополняли золотые серьги-кольца.

Риз Уизерспун / © Associated Press

Риз Уизерспун / © Associated Press

Напомним, драматический сериал «Утреннее шоу» исследует закулисье американского телевидения. Проект с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях освещает острую конкуренцию и корпоративную культуру внутри крупной медиакомпании.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
22
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