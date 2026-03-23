Дженнифер Гарнер сыграла на саксофоне для именинницы Риз Уизерспун

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Реклама

53-летняя американская актриса, продюсер и бывшая жена Бена Аффлека — Дженнифер Гарнер — растрогала поклонников трогательным жестом в адрес своей близкой подруги. Она поделилась в своем Instagram видео, в котором сыграла на саксофоне мелодию You Are My Sunshine в честь Риз Уизерспун, которой 22 марта исполнилось 50 лет.

«Ода моей солнечной подруге в честь ее 50-летия. Мы тебя любим, Риз!» — подписала Джен видео, которое дополнила архивными фотографиями и видеомоментами с именинницей, создав атмосферный и очень личный коллаж воспоминаний.

«Вау! Лучший подарок на день рождения! Я люблю тебя», — написала в комментарии удивленная и благодарная Риз.

Реклама

Поклонники звезд также активно отреагировали на публикацию, отметив, что подобные проявления искренности и поддержки — редкость в индустрии шоу-бизнеса. Многие подчеркнули, что их дружба выглядит настоящей и вдохновляющей.

Отметим, Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер — близкие подруги в Голливуде и уже много лет поддерживают теплые отношения. Их дружбу часто называют одной из самых искренних и крепких в шоу-бизнесе.

