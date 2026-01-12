ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
207
1 мин

Дженнифер Гарнер в эффектном сверкающем платье блистала на церемонии "Золотой глобус"

Бывшая жена Бена Аффлека — Дженнифер Гарнер — посетила 83-ю ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус» в отеле «Беверли Хилтон» в Калифорнии.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

53-летняя Гарнер вышла на красную дорожку в сверкающем платье черного цвета, расшитого камнями с висюльками на подоле от Cong Tri, дополнила его туфлями-лодочками, украшенными цветами от Roger Vivier и роскошными украшениями от Boucheron.

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Актриса уложила волосы красивыми локонами и сделала макияж со стрелками и розовой помадой подчеркнула губы. Выглядела Дженнифер великолепно и блистала на дорожке перед камерами фотографов.

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Напомним, вторая и тоже бывшая жена Бена Аффлека — Дженнифер Лопес — также появилась на церемонии «Золотой глобус». Джей Ло выбрала потрясающее платье Jean Louis Scherrer Haute, созданное для кутюрной коллекции в 2003 году и произвела фурор на дорожке.

207
