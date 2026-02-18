Дженнифер Хадсон в корсетном платье с цветком и высоким разрезом позировала на светском мероприятии

Дженнифер Хадсон / © Associated Press

Дженнифер Хадсон посетила церемонию награждения Американского фестиваля черного кино в Лос-Анджелесе.

Для своего появления знаменитость выбрала нежный образ. На ней было корсетное платье цвета слоновой кости с пайетками от ливанского бренда Jean-Louis Sabaji. Наряд имел высокий разрез, драпировку, большой 3D-цвет и небольшой шлейф. Обута актриса была в босоножки с кристаллами.

Аутфит Джен дополнила объемной прической с кудрями, вечерним макияжем и бриллиантовым ожерельем.

Напомним, Дженнифер Хадсон в розовом платье от украинского дизайнера появилась на ивенте.