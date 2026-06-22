Дженнифер Кулидж в леопардовом платье-балахоне появилась на светском мероприятии

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

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Дженнифер Кулидж приняла участие в фотосессии, посвящённой приквелу к сериалу «Блондинка в законе» — сериалу «Элль». Мероприятие прошло в Нью-Йорке, и Кулидж появилась на нём в платье с леопардовым принтом.

Платье-балахон выполнено из лёгкой ткани с леопардовым принтом в виде накидки, при этом на плечах наряда были вырезы. Актриса дополнила образ босоножками Giuseppe Zanotti с золотыми элементами.

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Напомним, что в фильме «Блондинка в законе» Кулидж сыграла мастера маникюра и лучшую подругу главной героини. Эта роль стала одной из самых ярких в её карьере, а также одной из самых узнаваемых, однако в одном из интервью актриса призналась, что, когда проходила прослушивание на роль в фильме, думала, будто сыграет Эль Вудс.

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Во время мероприятия с Дженнифер сфотографировалась и Риз Уизерспун, которая надела розовое атласное платье от известного бренда.

Дженнифер Кулидж и Риз Уизерспун / © Associated Press

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