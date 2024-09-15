Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на публике

Личная жизнь этой пары не перестает удивлять, но приехали они на одной машине.

Голливудская пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - впервые с весны этого года появились вместе на публике. Знаменитых супругов заметили вместе с детьми в Лос-Анджелесе, когда они вышли из своего внедорожника и направлялись в отель.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Это был их первый совместный выход после многочисленных сообщений о разводе, инициатором которого якобы стала Лопес, а также истории об измене Бена с женщиной намного моложе его по имени Кэтлин "Кик" Кеннеди.

Для этой встречи Дженнифер надела темно-синее джинсы-клеш с высокой посадкой и двумя пуговицами на животе, которые носила в сочетании с черным топом, обувью на каблуках и сумкой-хобо из кожи крокодила. Также певица дополнила лук стильными очками и любимыми серьгами-кольцами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен же был в своем любимом образе, поскольку сочетал джинсы, серую футболку и синюю рубашку, которую носил с подвернутыми рукавами. На глазах у голливудского актера были очки-авиаторы от Ray-Ban, а обут он был в кроссовки от Nike.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Аффлек также не надел обручальное кольцо. Однако можно заметить, что он опять отрастил бороду, хотя некоторое время пробовал ходить без нее.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Является ли это их совместное появление намеком на примирение или доказательством того, что они никогда и не расставались, пока неизвестно, поскольку супруги свою личную жизнь не комментируют. Хотя ранее намеков на то, что они таки намерены развестись было много: Дженнифер удалила татуировку, которую набила в честь мужа, они не выходили на публику и на светские мероприятия, а также перестали носить обручальные кольца.

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