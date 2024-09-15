Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на публике

Личная жизнь этой пары не перестает удивлять, но приехали они на одной машине.
Голливудская пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - впервые с весны этого года появились вместе на публике. Знаменитых супругов заметили вместе с детьми в Лос-Анджелесе, когда они вышли из своего внедорожника и направлялись в отель.
Это был их первый совместный выход после многочисленных сообщений о разводе, инициатором которого якобы стала Лопес, а также истории об измене Бена с женщиной намного моложе его по имени Кэтлин "Кик" Кеннеди.
Для этой встречи Дженнифер надела темно-синее джинсы-клеш с высокой посадкой и двумя пуговицами на животе, которые носила в сочетании с черным топом, обувью на каблуках и сумкой-хобо из кожи крокодила. Также певица дополнила лук стильными очками и любимыми серьгами-кольцами.
Бен же был в своем любимом образе, поскольку сочетал джинсы, серую футболку и синюю рубашку, которую носил с подвернутыми рукавами. На глазах у голливудского актера были очки-авиаторы от Ray-Ban, а обут он был в кроссовки от Nike.
Аффлек также не надел обручальное кольцо. Однако можно заметить, что он опять отрастил бороду, хотя некоторое время пробовал ходить без нее.
Является ли это их совместное появление намеком на примирение или доказательством того, что они никогда и не расставались, пока неизвестно, поскольку супруги свою личную жизнь не комментируют. Хотя ранее намеков на то, что они таки намерены развестись было много: Дженнифер удалила татуировку, которую набила в честь мужа, они не выходили на публику и на светские мероприятия, а также перестали носить обручальные кольца.
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