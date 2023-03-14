Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили у нового дома, который они купили за 64 миллиона долларов

После возобновления романа Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали активно искать новый дом, в котором бы жили вместе. Пара смотрела несколько вариантов особняков в Калифорнии, но ни один им ранее не приглянулся.

Похоже, что изнурительные поиски дома, которые растянулись в итоге на несколько лет, наконец-то закончились, поскольку, как сообщает Daily Mail, они приобрели комплекс Pacific Palisades за ошеломляющие 64 миллиона долларов.

На днях пару заметили возле их нового дома, когда они разговаривали с командой подрядчиков и рассматривали все вокруг. Для этой встречи Дженнифер предпочла не делать свой традиционный макияж с контуригом и блеском на губах, а волосы просто собрала в высокую прическу крабиком. На ней были широкие голубые джинсы с карманами, свитер с пуговицами на рукавах от Brunello Cucinelli и коричневые ботинки от Brunello Cucinelli.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

50-летний Аффлек предпочел повседневный образ, надев оранжевую фланелевую куртку, черный пуловер и черные джинсы.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дом включает в себя тренажерный зал, кинотеатр, игровую комнату, лифт и огромный задний двор с бассейном и площадкой для костра. В нем восемь спален и дюжина ванных комнат. Вероятно, такой большой дом они покупают, чтобы все их дети получили личную комнату. Напомним, что у Бена от первого брака трое детей, а у Дженнифер - двое.

Читайте также: