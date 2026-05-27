Дженнифер Лопес на премьере фильма поразила платьем Versace с длинным шлейфом
Актриса Дженнифер Лопес посетила премьеру своего нового фильма «Офисный роман» на Netflix в Лос-Анджелесе.
Мировая премьера романтической комедии состоялась в культовом Египетском театре, где Лопес прошлась по красной дорожке вместе с коллегой по съемочной площадке Бреттом Голдштейном.
Лопес сразу оказалась в центре внимания из-за своего эффектного черного кутюрного платья без бретелек с прозрачными деталями, украшениями и большим шлейфом.
Ее платье было от Atelier Versace из коллекции весна-лето 2004 года. У платья был очень длинный шлейф, который украшало кружево.
В фильме «Офисный роман» Дженнифер Лопес играет Джеки Круз, генерального директора крупной авиакомпании, которая влюбляется в нового адвоката компании, которого играет Голдштейн.