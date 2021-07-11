Дженнифер Лопес подчеркнула аппетитные формы обтягивающими джинсами

51-летняя артистка попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес запечатлели в повседневном аутфите. Певица была одета в обтягивающие синие джинсы-скинни с кожаным поясом, черную водолазку и джинсового цвета туфли-лодочки на высоких золотых шпильках. Волосы Джей Ло собрала в высокий хвост, в руках несла черную крокодиловую сумку Birkin, на лице у звезды были большие солнцезащитные очки, а в ушах сверкали серьги-гвоздики.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженнифер уверенно дефилировала по улице и не обращала внимание на репортеров, которые ее фотографировали.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Несколькими днями ранее звезду вместе с возлюбленным Беном Аффлеком, с которым Дженнифер перестала скрывать роман, запечатлели по пути в ресторанBrentwood Country Mart. Пара была вместе со своими детьми. Приехали Аффлек и Лопес на разных машинах, а по пути в заведение нежно обнимались. В тот день Лопес выбрала абсолютно белый аутфит для выхода.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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Лопес и Аффлек, к слову, уже встречались ранее и в ноябре 2002 года даже объявили о помолвке. Тогда пара была такой популярной в Голливуде, что журналисты прозвали ее "Беннифер". Свадьба Аффлека и Лопес, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днем раньше.

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