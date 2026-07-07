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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

Дженнифер Лопес появилась в Париже на Неделе высокой моды в оригинальном наряде с перьями

Американская суперзвезда блистала в дизайнерской одежде и аксессуарах.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

В первый день Недели высокой моды в Париже в городе появилась американская суперзвезда Дженнифер Лопес. Она прибыла во французскую столицу, чтобы посетить показы известных брендов.

Ее сфотографировали в наряде от Michael Kors, когда Дженнифер вышла из машины и шла со своей сестрой. Лопес выбрала драматичный образ: объёмную рубашку, полностью покрытую белыми страусиными перьями, которую она намеренно оставила расстегнутой, демонстрируя контрастное чёрное нижнее бельё.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Образ дополнили чёрные бермуды и чёрные мюли с открытым носком от Giuseppe Zanotti. В руке она держала небольшую сумку от Chanel. Руки и уши поп-иконы украшали золотые украшения с камнями.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Это появление звезды во Франции состоялось после её эффектного выступления на сцене в «голом» ансамбле. Напомним, что звезда удивила публику неожиданным появлением на фестивале Obsessed Fest, организованном Prime Video в Лос-Анджелесе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
184
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