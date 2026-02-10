Дженнифер Лопес позировала в спортзале в топе с пикантным декольте

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — опубликовала в своем Instagram несколько селфи, сделанных во время занятий в спортзале, который она регулярно посещает.

Звезда позировала в спортивном комплекте цвета бургунди. Рашгард она приподняла, чтобы продемонстрировать топ, эффектно подчеркнувший ее грудь.

«Будь проще», — написала Дженнифер под снимками.

Лопес выглядит просто потрясающе. Это результат строгого режима тренировок и питания. Она занимается 5-6 раз в неделю, чередуя силовые, функциональные и танцевальные тренировки. Ее цель — не похудение, а подтянутое и выносливое тело. Перед турами певица вообще проводит в зале по 2-3 часа подряд. Ее любимые упражнения — приседания и планка с поворотами.

