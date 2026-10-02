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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Дженнифер Лопес пришла на показ с зонтом и нарушила правило первого ряда

Звезда попала в неловкую ситуацию на Неделе моды в Париже.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

57-летняя Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания на показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Звезда пришла на шоу в эффектном коричневом образе, однако привлекла внимание не только нарядом.

Показ проходил под открытым небом у посольства Великобритании, а во время мероприятия начался дождь. Лопес предусмотрительно взяла с собой черный зонт и раскрыла его, сидя в первом ряду.

Как пишет InStyle, вскоре сотрудникам пришлось попросить певицу убрать аксессуар, поскольку зонт закрывал обзор гостям, сидевшим позади нее. В итоге Дженнифер осталась без защиты от дождя и продолжила наблюдать за показом.

Для выхода в свет Лопес выбрала эффектный образ шоколадно-коричневого оттенка. На ней был костюм с юбкой-карандашом и приталенным топом с баской, кожаным поясом и меховой отделкой. Аутфит она дополнила объемным меховым палантином, клатчем и остроносыми туфлями темно-карамельного оттенка.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ в Милане. Она была в джинсах клеш и прозрачных мюлях.

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