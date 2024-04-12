Дженнифер Лопес сверкнула пышной грудью в рекламе нижнего белья

54-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен – Дженнифер Лопес – уже более двух лет является амбассадором бренда Intimissimi, поэтому неудивительно, что она представила весенние новинки бренда из коллекции Silky Intimates.

Джен примерила нюдовые бесшовные комплекты нижнего белья, а также шелковые халаты. "Оно на ощупь похоже на шелк, однако создано из невероятно прочной ткани – ультралегкой микрофибры, прилегающей к вашему телу, как вторая кожа", - рассказала Лопес о новой коллекции.

Дженнифер Лопес находится в отличной физической форме, поддерживать которую ей помогают регулярные занятия спортом. Одну из своих тренировок артистка недавно показывала в своем Instagram.

Читайте также: