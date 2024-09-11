Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную Бену Аффлеку

Звезда объяснила без слов, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Дженнифер Лопес решила продемонстрировать публике, что ее с Беном Аффлеком браку действительно пришел конец.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Актриса появилась на Международном кинофестивале в Торонто без обручального кольца на пальце, а также избавилась от татуировки с именем мужа.

Рисунок на теле ранее красовался сбоку под ее грудью. Сейчас татуировка практически незаметна, поэтому она или ее удалила, или перекрыла тональным кремом.

Дженнифер Лопес без обручального кольца / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес без татуировки на теле / Фото: Getty Images

Татуировка представляла из себя знак бесконечности с их именами, который был проколотый стрелой. Татуировка была парной, ведь Аффлек также набил себе на теле две стрелы, перевязанные нитью и украшенные первыми буквами их имен.

Татуировка Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Татуировки они сделали в 2023 году и таким образом тогда отпраздновали День святого Валентина.

Татуировка Бена Аффлека / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, первый раз Аффлек сделал предложение Дженнифер в 2002 году, но тогда певица отменила помолвку. А через двадцать лет все-таки вышла за него замуж. Затем они расписались в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Пышное празднование для родных, друзей и самих себя тоже состоялось и на нем артистка сменила аж три платья. Но, похоже, сказка таки закончилась не счастливым концом, а громким разводом.

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