ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

Дженнифер Лопес в "голом" платье с декором покорила публику на Неделе моды в Париже

Американская суперзвезда выглядела потрясающе в гламурном наряде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Парижская неделя моды стала для Дженнифер Лопес настоящим небольшим модным туром, но на этот раз она была не одна — суперзвезду сопровождала её младшая на два года сестра Линда — журналистка и писательница. Линда редко появляется на подобных мероприятиях или посещает светские рауты, но в эти дни она решила составить компанию Дженнифер.

Вместе они посетили несколько мероприятий, среди которых, в частности, был показ коллекции Haute Couture осень-зима 2026–2027 от бренда Celia Kritharioti. Дженнифер выглядела потрясающе, ведь для своего появления она выбрала «голую» платье с декольте, которое невероятно подчеркивало её фигуру.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

У платья было глубокое декольте и прозрачные вставки из ткани. Также наряд был украшен вышивкой из пайеток, камней и бисера. Особый шик образу Дженнифер придала накидка из перьев и босоножки на высоких платформах. А вот макияж звезды соответствовал её платью, ведь в нём использовались яркие лавандовые тени.

Линда же надела легкое платье с декольте и розовой отделкой, которое дополнила гламурным клатчем.

Дженнифер Лопес и её сестра Линда / © Getty Images

Дженнифер Лопес и её сестра Линда / © Getty Images

Ранее сестры вместе посетили несколько других мероприятий и также оказались в поле зрения папарацци.

Дженнифер Лопес и её сестра Линда / © Getty Images

Дженнифер Лопес и её сестра Линда / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie