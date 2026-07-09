Дженнифер Лопес в "голом" платье с декором покорила публику на Неделе моды в Париже

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Парижская неделя моды стала для Дженнифер Лопес настоящим небольшим модным туром, но на этот раз она была не одна — суперзвезду сопровождала её младшая на два года сестра Линда — журналистка и писательница. Линда редко появляется на подобных мероприятиях или посещает светские рауты, но в эти дни она решила составить компанию Дженнифер.

Вместе они посетили несколько мероприятий, среди которых, в частности, был показ коллекции Haute Couture осень-зима 2026–2027 от бренда Celia Kritharioti. Дженнифер выглядела потрясающе, ведь для своего появления она выбрала «голую» платье с декольте, которое невероятно подчеркивало её фигуру.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

У платья было глубокое декольте и прозрачные вставки из ткани. Также наряд был украшен вышивкой из пайеток, камней и бисера. Особый шик образу Дженнифер придала накидка из перьев и босоножки на высоких платформах. А вот макияж звезды соответствовал её платью, ведь в нём использовались яркие лавандовые тени.

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Линда же надела легкое платье с декольте и розовой отделкой, которое дополнила гламурным клатчем.

Дженнифер Лопес и её сестра Линда / © Getty Images

Ранее сестры вместе посетили несколько других мероприятий и также оказались в поле зрения папарацци.

Дженнифер Лопес и её сестра Линда / © Getty Images

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