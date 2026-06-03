Дженнифер Лопес в изысканном гламурном платье с цветами сияла на премьере фильма

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Актриса Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Офисный роман", которая состоялась в Нью-Йорке. 56-летняя звезда надела гламурное платье от Miss Sohee из коллекции весна-лето 2025.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Ее образ был необычайным и очень эффектным, ведь платье подчеркивало каждый изгиб фигуры, а бежевый цвет сливался с кожей и придавал образу особую эффектность.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Глубокое декольте-сердце также подчеркнуло грудь Лопес, а особого гламура образу придавала вышивка бисером в виде цветов и птичек. Волосы звезда собрала в низкую прическу, надела бриллианты, а ее макияж был лавандовым.

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Конечно же позировала перед камерами знаменитость со своим коллегой по фильму Бреттом Голдштейном.

Дженнифер Лопес с Бреттом Голдштейном / © Associated Press

Лопес в фильме играет влиятельного генерального директора, а Голдштейн - нового адвоката ее авиакомпании. Их тайный "Офисный роман" начинает развиваться, когда эти двое трудоголиков перестают играть по правилам и начинают следовать зову своего сердца.

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