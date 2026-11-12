Дженнифер Лопес в кэтсьюте с эффектом обнаженного тела выступила на сцене

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала эффектный сценический образ. 57-летняя певица неожиданно появилась на сцене Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где устроила музыкальное шоу для гостей закрытого мероприятия.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Выступление состоялось в рамках Bilt Town Square. Для выхода к публике артистка выбрала откровенный наряд с эффектом обнаженного тела — облегающий кэтсьют телесного оттенка с сеткой сверху. Халтер украшали крупные сверкающие кристаллы, а образ дополняли черные ботинки на шнуровке от Christian Louboutin.

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© Getty Images

Волосы Лопес уложили крупными волнами, а макияж сделали в ее привычном эффектном стиле. Среди аксессуаров выделялись длинные серьги с кристаллами и микрофон, украшенный стразами.

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Появление певицы на сцене было не менее эффектным, чем ее наряд. Сначала артистку вынесли к зрителям танцоры. На ней был сверкающий головной убор в стиле 1920-х годов, черное платье с высокими разрезами спереди и сзади и объемная меховая накидка.

Шоу Лопес открыла своим хитом Waiting for Tonight, а затем исполнила Love Don’t Cost a Thing и On the Floor. Позже певица сняла черное платье, продемонстрировав публике сетчатый кэтсьют, и впервые исполнила вживую новую песню Proof of Love.

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес пришла на показ с зонтом и нарушила правило первого ряда.

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