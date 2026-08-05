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- Шоу-бизнес
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Дженнифер Лопес в компании своих детей-близнецов отдохнула в Италии
Как прошли семейные итальянские каникулы, певица показала в Сети.
57-летняя певица, актриса, продюсер и бизнесвумен — Дженнифер Лопес — отправилась на отдых в Италию вместе со своими детьми — 18-летними двойняшками Эммой и Максом.
Звезда провела время с детьми в живописных итальянских локациях, наслаждаясь летней атмосферой, теплой погодой и возможностью побыть всей семьей вдали от насыщенного рабочего графика. Они делила фото у главных достопримечательностей Венеции, Милана и Рима, катались на гондолах, посещали музеи и рестораны.
«Автомобильное путешествие со моими кокосиками перед тем, как они уедут учиться в колледж», — написала Дженнифер под снимками и добавила плачущий эмодзи.
Отметим, Макс и Эмма родились в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони, с которым они были женаты с 2004 по 2011 год. По информации западных СМИ, один из детей пары — Эмма — теперь использует имя Оскар и местоимение «он», тем самым идентифицируя себя как мальчик.
Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в мини-шортах и босоножках на шпильке попала под прицел папарацци.