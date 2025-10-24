Дженнифер Лопес в лосинах сверкнула подкачанными ягодицами в спортзале

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — опубликовала в своем Instagram несколько селфи, сделанных в спортзале.

На фото звезда позировала в темно-синем свитшоте Chloe, лосинах и белых кроссовках. Волосы певицы были собраны в тугой хвост, а на ее лице был макияж со стрелками на веках.

Дженнифер выглядит потрясающе. Это результат строгого режима тренировок и питания. Она занимается 5-6 раз в неделю, чередуя силовые, функциональные и танцевальные тренировки. Ее цель — не похудение, а подтянутое и выносливое тело. Перед турами Лопес вообще проводит в зале по 2-3 часа подряд. Ее любимые упражнения — приседания и планка с поворотами.

В питание она делает акцент на белковую пищу, овощи и большое количество воды. А восстанавливаться ей помогает сон — спит Дженнифер по 8-9 часов. «Я не верю в диеты. Я верю в здоровый образ жизни. Это не про наказание — это про заботу и себе», — утверждает певица.

Ранее, напомним, стильная Дженнифер Лопес сходила на шоу Говарда Стерна в студии SiriusXM в Нью-Йорке.