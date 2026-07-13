Дженнифер Лопес в мини-шортах и босоножках на шпильке попала под прицел папарацци

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Знаменитость прогуливалась по Парижу и попала под прицел фотографов. Одета в этот день Джей Ло была в ультракороткие бежевые шорты и объемную блузку с рукавами-клеш, рюшами и с многочисленными завязками. Обула певица прозрачные босоножки на каблуках.

На лице у Лопес были солнцезащитные очки с декором, волосы она собрала в пучок и надела обруч. Также на шее у знаменитости была золотая цепочка с кулоном на котором было написано «mama». На лице у певицы был макияж.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Ранее мы показывали, как Дженнифер Лопес без бюстгальтера поразила образом на показе Zuhair Murad.

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