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- Шоу-бизнес
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Дженнифер Лопес в мини-шортах и босоножках на шпильке попала под прицел папарацци
56-летнюю певицу и актрису Дженнифер Лопес запечатлели во Франции.
Знаменитость прогуливалась по Парижу и попала под прицел фотографов. Одета в этот день Джей Ло была в ультракороткие бежевые шорты и объемную блузку с рукавами-клеш, рюшами и с многочисленными завязками. Обула певица прозрачные босоножки на каблуках.
На лице у Лопес были солнцезащитные очки с декором, волосы она собрала в пучок и надела обруч. Также на шее у знаменитости была золотая цепочка с кулоном на котором было написано «mama». На лице у певицы был макияж.
Ранее мы показывали, как Дженнифер Лопес без бюстгальтера поразила образом на показе Zuhair Murad.
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