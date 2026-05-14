Дженнифер Лопес в образе от легендарного Jean Paul Gaultier позировала фотографам

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Реклама

Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в элегантном светлом костюме с глубоким декольте и участвовала в промо будущих проектов Netflix.

Звезда выбрала костюм кремового оттенка от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2004 года. Наряд включал приталенный жакет с принтом, шнуровкой и вырезами, а также креативную юбку с кружевом и асимметричным подолом, на котором была рюша.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер дополнила образ бежевыми босоножками с ремешками, ярким макияжем и изысканными украшениями флористического дизайна от Dior.

Реклама

Дженнифер Лопес / © Associated Press

На презентации Лопес позировала с актером Бреттом Голдштейном — звездой комедийного сериала «Тед Лассо». Актеры вместе сыграли в романтической комедии «Офисный роман», премьера которой состоится 5 июня.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн / © Associated Press

«Каждый день я прихожу на съемки романтической комедии с Дженнифер Лопес и этим невероятным актерским составом и ожидаю, что кто-то выскочит и скажет, что это розыгрыш», — пошутил однажды Голдштейн. «Но этого до сих пор не произошло, так что, возможно, это все реально?»

Новости партнеров