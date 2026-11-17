Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес посетила «Вечернее шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. В эфире она рассказала о своем концертном спецвыпуске The JLO Show: Live in Las Vegas и о новом музыкальном материале.

В студии певица появилась в коротком замшевом платье горчично-оливкового оттенка. Наряд имел высокий воротник с мягкими складками и американскую пройму. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги поп-дивы.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

Аутфит Лопес дополнила темно-коричневыми туфлями с заостренным носком. В ушах у нее были небольшие золотистые серьги с кристаллами, а на руках — массивные золотые браслеты и кольца.

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Волосы Дженнифер собрала сзади в хвост. В макияже она сочетала розово-сливовые тени, выразительные ресницы и нежно-розовый блеск с коричневой подводкой. Темно-бордовый маникюр завершил образ Джей Ло.

Напомним, Дженнифер Лопес в комбинезоне с эффектом обнаженного тела выступила на сцене.

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