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- Шоу-бизнес
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Дженнифер Лопес в замшевом мини-платье похвасталась стройными ногами в гостях у Джимми Фэллона
57-летняя поп-дива, как всегда, выглядела эффектно.
Дженнифер Лопес посетила «Вечернее шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. В эфире она рассказала о своем концертном спецвыпуске The JLO Show: Live in Las Vegas и о новом музыкальном материале.
В студии певица появилась в коротком замшевом платье горчично-оливкового оттенка. Наряд имел высокий воротник с мягкими складками и американскую пройму. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги поп-дивы.
Аутфит Лопес дополнила темно-коричневыми туфлями с заостренным носком. В ушах у нее были небольшие золотистые серьги с кристаллами, а на руках — массивные золотые браслеты и кольца.
Волосы Дженнифер собрала сзади в хвост. В макияже она сочетала розово-сливовые тени, выразительные ресницы и нежно-розовый блеск с коричневой подводкой. Темно-бордовый маникюр завершил образ Джей Ло.
Напомним, Дженнифер Лопес в комбинезоне с эффектом обнаженного тела выступила на сцене.