Дженнифер Лопес с семьей празднует День благодарения / © Instagram Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес поделилась трогательными семейными фотографиями по случаю Дня благодарения. Для певицы этот праздник стал особенно радостным: ее 18-летние близнецы Макс и Оскар вернулись домой из колледжа, чтобы провести выходные вместе с семьей.

57-летняя звезда опубликовала в Instagram серию снимков с праздничного дня. На первом фото Дженнифер сидит на диване в окружении родных, а рядом с ней — Оскар. Макса на этом кадре нет, однако в подписи певица подтвердила, что оба ребенка приехали домой.

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Дженнифер Лопес с семьей и друзьями празднует День благодарения / © Instagram Дженнифер Лопес

«Проснулась с чувством благодарности: полный дом семьи, мои дети спят в соседней комнате, они вернулись из колледжа на выходные, и мы готовы готовить и соблюдать все наши традиции. Но сегодня главное, о чем я думаю, — это благодарность», — написала Лопес.

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Звезда также призналась, что День благодарения всегда был для нее особенным праздником. В детстве, когда она жила в Нью-Йорке, Дженнифер смотрела вместе с мамой и сестрами фильм «Вестсайдская история» и мечтала однажды самой петь, танцевать и сниматься в кино. Теперь ее мечта стала реальностью, и в этом году праздник совпал с премьерой концертного проекта The JLo Show.

Дженнифер Лопес с мамой / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес празднует День благодарения / © Instagram Дженнифер Лопес

«Я так благодарна всем вам за то, что все эти годы вы были частью моего пути. У меня наворачиваются слезы, когда я думаю о всей любви, которой мы смогли поделиться, и обо всех прекрасных моментах», — добавила певица.

День благодарения в семье Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

В последние месяцы Лопес не раз рассказывала, как непросто ей дался отъезд детей из дома. Близнецы начали учиться в колледже примерно в сентябре, и певица призналась в эфире The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, что переживала из-за этого очень эмоционально.

«Я плакала, наверное, шесть месяцев подряд — начиная за два месяца до их выпускного, пока не отвезла их в колледж, и еще несколько недель после этого», — поделилась она.

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При этом Дженнифер говорила, что вместе с грустью испытывает и радость за детей, которые начинают самостоятельную жизнь. Макс и Оскар родились в 2008 году в браке певицы с музыкантом Марком Энтони. Пара рассталась в 2011 году.

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в компании своих детей-близнецов отдохнула в Италии.

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