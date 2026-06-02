Шоу-бизнес
218
1 мин

Дженнифер Лопес вышла в свет в образе от известного украинского бренда

Она появилась в популярном шоу в Нью-Йорке в романтическом образе, который сочетал непринужденность и элегантность.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Актриса Дженнифер Лопес привлекла внимание, когда выходила из студии после съемок шоу Watch What Happens Live в Нью-Йорке. Звезда выбрала изысканное сочетание в мягких тонах, которое идеально соответствовало ее фирменному гламурному стилю и подчеркивало фигуру.

Она надела белый вязаный кардиган в сочетании с длинной розовой шелковой юбкой, которые были выполнены в бордовом оттенке. Образ Дженнифер был от украинского бренда Anna October.

Также звезда дополнила лук мюлями с открытым мысом, спрятала глаза за большими солнцезащитными очками и дополнила свой стиль нежным золотым колье, макияжем и прической.

Напомним, что также недавно в платье от Anna October появлялась на публике актриса и певица Хилари Дафф, которая посетила мероприятие Time100 Gala.

