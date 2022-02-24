Дженнифер Лоуренс родила первенца

31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой.

Об этом сообщает сайт TMZ, согласно информации у звезды "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс и ее мужа арт-агента Кука Марони родился первенец. Пока что не известно, это мальчик или девочка, и когда именно он появился на свет.

Дженнифер Лоуренс / Getty Images

Напомним, в 2018 году Дженнифер начала встречаться с Куком Марони, директором художественной галереи. В феврале 2019 года пара обручилась, а в октябре того же года они сыграли свадьбу. В сентябре 2021 года стало известно, что супруги ожидают первенца.

Напомним, во время беременности Лоуренс несколько раз выходила в свет. Выглядела знаменитость отлично всю беременность и буквально светилась от счастья. Источники, приближенные к Лоуренс говорят, что она давно хотела создать семью и очень счастлива.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

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