- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Дженнифер Лоуренс в абсолютно прозрачном платье с вышитыми цветами покорила красную дорожку "Золотого глобуса"
Похоже, что тренд на прозрачные платья не имеет никаких признаков отступления и в 2026 году.
Дженнифер Лоуренс продемонстрировала безупречное «голое» платье, которое для нее создала модельер Сара Бертон, которая сейчас является креативным директором Модного дома Givenchy.
Наряд актрисы был романтичным, гламурным и полностью прозрачным. Решилась бы надеть такое изделие не каждая, а вот Дженнифер своим появлением на красной дорожке решила по-особенному привлечь внимание.
Главным украшением наряда была цветочная вышивка, которую можно увидеть на лифе, бедрах и подоле. Также этот узор нежно-розовыми и зелеными пастельными нитями повторялся на сумке Дженнифер и накидке из атласного шелка.
Свой изысканный образ Лоуренс дополнила украшениями от Longines, нюдовым лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами.
Лоуренс пошутила в интервью Entertainment Tonight: «Я буду тусоваться, — сказала она, — Я же голая! Так почему бы и нет».
Кстати, этот лук напомнил нам платье певицы Сьюки Уотерхаус от Fendi, которое та носила на Met Gala 2023 года.