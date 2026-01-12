ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

Дженнифер Лоуренс в абсолютно прозрачном платье с вышитыми цветами покорила красную дорожку "Золотого глобуса"

Похоже, что тренд на прозрачные платья не имеет никаких признаков отступления и в 2026 году.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс продемонстрировала безупречное «голое» платье, которое для нее создала модельер Сара Бертон, которая сейчас является креативным директором Модного дома Givenchy.

Наряд актрисы был романтичным, гламурным и полностью прозрачным. Решилась бы надеть такое изделие не каждая, а вот Дженнифер своим появлением на красной дорожке решила по-особенному привлечь внимание.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Главным украшением наряда была цветочная вышивка, которую можно увидеть на лифе, бедрах и подоле. Также этот узор нежно-розовыми и зелеными пастельными нитями повторялся на сумке Дженнифер и накидке из атласного шелка.

Свой изысканный образ Лоуренс дополнила украшениями от Longines, нюдовым лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Лоуренс пошутила в интервью Entertainment Tonight: «Я буду тусоваться, — сказала она, — Я же голая! Так почему бы и нет».

Кстати, этот лук напомнил нам платье певицы Сьюки Уотерхаус от Fendi, которое та носила на Met Gala 2023 года.

Дженнифер Лоуренс в изысканных платьях (18 фото)

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
359
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie