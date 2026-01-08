ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
254
1 мин

Дженнифер Лоуренс выбрала образ в стиле Total Black для появления на красной дорожке

Оскароносная звезда посетила мероприятие посвященное ее новой киноработе в Нью-Йорке.

Юлия Каранковская
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс появилась на красной дорожке перед мероприятием посвященным фильму «Сдохни, любимый» (англ. Die, My Love), в котором исполнила главную роль. Актриса предстала перед камерами и журналистами в ансамбле Total Black от бренда Khaite, в частности сочетала укороченные брюки-кюлоты с асимметричными штанинами и топ с высокой горловиной и американской проймой.

Также Лоуренс дополнила образ красивыми туфлями креативного дизайна из бархата и несколькими украшениями — серьгами с жемчугом и кольцами.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Затем звезду сфотографировали, когда она вышла из здания в Нью-Йорке, где проходило это мероприятие.

Лук Дженнифер дополнила также теплым темным пальто и клатчем от Khaite, который был украшен оригинальным декором — золотой рукой.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Образы актрисы Дженнифер Лоуренс на красных дорожках и в обычной жизни (19 фото)

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

