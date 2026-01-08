- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Дженнифер Лоуренс выбрала образ в стиле Total Black для появления на красной дорожке
Оскароносная звезда посетила мероприятие посвященное ее новой киноработе в Нью-Йорке.
Дженнифер Лоуренс появилась на красной дорожке перед мероприятием посвященным фильму «Сдохни, любимый» (англ. Die, My Love), в котором исполнила главную роль. Актриса предстала перед камерами и журналистами в ансамбле Total Black от бренда Khaite, в частности сочетала укороченные брюки-кюлоты с асимметричными штанинами и топ с высокой горловиной и американской проймой.
Также Лоуренс дополнила образ красивыми туфлями креативного дизайна из бархата и несколькими украшениями — серьгами с жемчугом и кольцами.
Затем звезду сфотографировали, когда она вышла из здания в Нью-Йорке, где проходило это мероприятие.
Лук Дженнифер дополнила также теплым темным пальто и клатчем от Khaite, который был украшен оригинальным декором — золотой рукой.