Дженнифер Лоуренс выбрала образ в стиле Total Black для появления на красной дорожке

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс появилась на красной дорожке перед мероприятием посвященным фильму «Сдохни, любимый» (англ. Die, My Love), в котором исполнила главную роль. Актриса предстала перед камерами и журналистами в ансамбле Total Black от бренда Khaite, в частности сочетала укороченные брюки-кюлоты с асимметричными штанинами и топ с высокой горловиной и американской проймой.

Также Лоуренс дополнила образ красивыми туфлями креативного дизайна из бархата и несколькими украшениями — серьгами с жемчугом и кольцами.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Затем звезду сфотографировали, когда она вышла из здания в Нью-Йорке, где проходило это мероприятие.

Лук Дженнифер дополнила также теплым темным пальто и клатчем от Khaite, который был украшен оригинальным декором — золотой рукой.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images