Джери Халливелл из Spice Girls появилась на публике с мужем, который раньше держался в тени

Джери Халливелл с мужем / © Getty Images

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Звезда британской поп-группы Spice Girls — 53-летняя Джери Халливелл— выглядела потрясающе в белом кружевном платье на скачках Royal Ascot, которые она посетила.

Образ был нежным, изысканным и женственным. Дизайн платья идеально подходил Джерри и подчеркивал фигуру, в частности благодаря баске, которая акцентировала внимание на талии, и кружевным рукавам. Грациозности платью придавала и рюша на подоле.

Джери дополнила наряд широкоплечим легким шляпкой белого цвета и бежевыми босоножками на платформе. В руке она держала небольшую сумку винного оттенка, которая была единственным ярким акцентом.

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Джери Халливелл с мужем / © Getty Images

На мероприятии она появилась вместе со своим мужем Кристианом Хорнером, который с 2005 по 2025 год занимал должность генерального директора Red Bull в Формуле-1. Появление пары привлекло внимание, ведь долгое время они держались в тени из-за увольнения Кристиана с работы. Причина увольнения — обвинения в ненадлежащем поведении по отношению к коллеге-женщине, однако характер обвинений официально не разглашался, а отчет оставался конфиденциальным. Компания начала внутреннее расследование, а Кристиан всё время отрицал обвинения.

Royal Ascot по-прежнему остается одним из самых престижных светских мероприятий Великобритании, сочетающим элитные скачки с многовековыми королевскими традициями. Возможно, появление пары на этом мероприятии стало попыткой вернуться в высшее общество и отмыть свою репутацию, ведь на публике они пытались создать впечатление идеальной семейной пары.

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