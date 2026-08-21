Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные татуировки

Джессика Альба с дочерью Хонор, фото: instagram.com/jessicaalba

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45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», решила оставить особенное напоминание о связи с 18-летней дочерью Хонор перед важным этапом в ее жизни. Мать и дочь сделали одинаковые татуировки на запястьях — вскоре Хонор уедет из дома и начнет учиться в колледже.

Джессика Альба с дочерью Хонор / © Инстаграм Джессики Альбы

Идея получилась символичной: обе выбрали небольшой рисунок глаза, под которым расположен знак бесконечности. Татуировки выполнил известный лос-анджелесский мастер Дэниэл Уинтер, более известный как Winterstone. У Джессики рисунок находится на предплечье возле запястья, а у Хонор — на внутренней стороне запястья.

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Джессика Альба и ее дочь сделали парные татуировки, фото: instagram.com/winterstone

Фотографией с результатом поделился сам тату-мастер. На снимке Джессика и Хонор держатся за руки и демонстрируют одинаковые рисунки. Дочь актрисы также показала этот момент в соцсетях, подписав кадр: «Me x Mama» и добавив несколько символов бесконечности.

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Парные татуировки стали особенно трогательным жестом накануне отъезда Хонор в колледж. Девушка окончила школу этой весной, а осенью начнет учебу в Йеле — том же университете, который в свое время окончил ее отец Кэш Уоррен.

Сама Альба признавалась, что переживает из-за того, что старшая дочь покидает дом. Актриса призналась, что к этому событию невозможно по-настоящему подготовиться.

Отметим, у Джессики и ее бывшего мужа Кэша Уоррена также есть 15-летняя дочь Хейвен и 8-летний сын Хейс.

Джессика Альба со своими детьми, фото: instagram.com/jessicaalba

Ранее, напомним, Джессика Альба с возлюбленным сходила на финал чемпионата мира по футболу.

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