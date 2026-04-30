Джессика Альба показала, как отметила 45-летие с детьми, бойфрендом и друзьями
Звезда отпраздновала свой юбилей в кругу близких людей.
Актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», 28 апреля праздновала свое 45-летие в кругу друзей, бойфренда — 33-летним Дэнни Родригесом, и своих трех детей. Как это было, она показала в своем Instagram.
«Еще один год жизни — и каким-то образом я стала мягче, сильнее, больше собой, чем когда-либо. Прошлый год был прекрасным. Таким, который закаляет тебя в нужных направлениях, раскрывает и показывает, сколько любви и света тебя окружает. Я вступаю в следующий год с большей грацией, большей радостью, большей благодарностью и более глубокой любовью к людям, которые делают мою жизнь моей.
Моя семья. Мои три малыша — все мое сердце. Мои родственные души — моя избранная семья. Вы делаете все ярче. Моя любовь — каждый день с вами — это подарок. Спасибо вам всем за любовь на каждом этапе моей жизни.
Сижу сегодня с сердцем, полным благодарности за то, где я нахожусь, и с огромным волнением от всего волшебства, которое еще впереди. Той маленькой девочке на этих фотографиях — я тебя очень люблю. Эта жизнь оказалась больше и полнее, чем мы могли себе представить…», — написала Джессика в публикации и добавила несколько своих детских фото.
Ранее, напомним, Джессика Альба появилась на афтепати «Оскара» с молодым бойфрендом, но отказалась позировать вместе с ним перед камерами.