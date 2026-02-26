- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Джессика Альба посетила Неделю моды с 14-летней дочерью, которая совсем на нее не похожа
Мама и дочь пришли на показ дебютной коллекции Мария Грация Кьюри для бренда Fendi, в котором она теперь креативный дизайнер.
Джессика Альба взяла 14-летнюю дочь Хейвен Уоррен на Неделю моды в Милане. Обе выбрали костюмы с брюками для своего появления, хотя и разного стиля и фасонов.
Альба надела полностью черную одежду с широкими брюками и жилетом, а сверху — двубортным блейзером. На плече у звезды была знаменитая сумка Fendi Baguette с пайетками и яркими деталями.
Уоррен, напротив, выбрала полностью белый ансамбль из денима — мешковатые джинсы с низкой посадкой и куртку на пуговицах, которая была немного укороченной. Дополнила она образ аксессуарами: черным ремнем, остроносыми туфлями и небольшой сумкой Fendi Peekaboo.
Во время показа они сидели в первом ряду рядом с другими приглашенными гостями. Однако Хейвен совсем не похожа на свою известную маму, ведь имеет светлые, почти рыжие волосы.
Также Альба имеет еще двоих детей — дочь Онор и сына Гейса. Обе дочери звезды уже достаточно взрослые, чтобы одалживать также вещи из ее шкафа и однажды обе пришли на мероприятие в маминых платьях.