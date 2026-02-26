Джессика Альба посетила Неделю моды с 14-летней дочерью, которая совсем на нее не похожа

Джессика Альба и ее дочь Хейвен / © Getty Images

Джессика Альба взяла 14-летнюю дочь Хейвен Уоррен на Неделю моды в Милане. Обе выбрали костюмы с брюками для своего появления, хотя и разного стиля и фасонов.

Альба надела полностью черную одежду с широкими брюками и жилетом, а сверху — двубортным блейзером. На плече у звезды была знаменитая сумка Fendi Baguette с пайетками и яркими деталями.

Уоррен, напротив, выбрала полностью белый ансамбль из денима — мешковатые джинсы с низкой посадкой и куртку на пуговицах, которая была немного укороченной. Дополнила она образ аксессуарами: черным ремнем, остроносыми туфлями и небольшой сумкой Fendi Peekaboo.

Во время показа они сидели в первом ряду рядом с другими приглашенными гостями. Однако Хейвен совсем не похожа на свою известную маму, ведь имеет светлые, почти рыжие волосы.

Также Альба имеет еще двоих детей — дочь Онор и сына Гейса. Обе дочери звезды уже достаточно взрослые, чтобы одалживать также вещи из ее шкафа и однажды обе пришли на мероприятие в маминых платьях.