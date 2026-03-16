Джессика Альба / © Associated Press

44-летняя актриса и 33-летний актер прибыли на ежегодную вечеринку после церемонии вручения «Оскара» рука об руку, но затем разделились, чтобы позировать отдельно перед присутсвующими фотографами.

Альба блистала в платье от австралийского бренда Tamara Ralph с достаточно пикантным декольте, ее наряд был расшит черными пайетками, длинные волосы свободно спадали на плечи, на лице был выразительный макияж с пышными ресницами, в ушах серьги-висюльки, а на пальце кольцо с камнем.

Дэнни Рамирес был в классическом черном смокинге и в черной рубашке, а обут в черные кожаные туфли.

Отметим, что пара вместе около девяти месяцев, и пока еще не появлялись на красной дорожке вдвоем. Видимо, Джессика Альба, которая недавно развелась со своим экс-мужем Кэшем Уорреном пока не готова афишировать новые отношения.