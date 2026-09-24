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- Шоу-бизнес
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Джессика Альба с родителями и детьми сходила на футбол
Звезда с семьей посетила матч любимой команды.
45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», устроила семейный день на стадионе. Звезда вместе с родителями и двумя детьми посетила матч Национальной футбольной лиги между Los Angeles Rams и New York Giants, который состоялся на SoFi Stadium в Инглвуде, Калифорния.
Звезда поделилась в Instagram серией фото с мероприятия. На снимках она позирует вместе с мамой Кэти, отцом Марком и детьми —15-летней Хейвен и 8-летним Хейсом.
Особенно милым получился кадр Джессики с мамой. Кэти Альба появилась в синей футболке Los Angeles Rams с номером 12, а сама актриса выбрала расслабленный повседневный образ — белую майку, широкие джинсы и бейсболку.
«Футбольный вечер с моими близкими», — подписала публикацию Альба, поблагодарив организаторов за приглашение и поддержав любимую команду.
Старшей дочери актрисы — 18-летней Хонор — не было с семьей. Девушка поступила в Йель и отправилась на учебу на первый курс. И уже показала свою комнату в общежитии.