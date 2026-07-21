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- Шоу-бизнес
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Джессика Альба с возлюбленным сходила на финал чемпионата мира по футболу
Многие звезды не смогли пропустить такое важное спортивное событие, и известная актриса — не исключение.
45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», поделилась в своем серией фото с финала чемпионата мира по футболу, который состоялся 19 июля на стадионе «Метлайф».
На важный матч Альба пришла в компании своего возлюбленного — 33-летнего актера Дэнни Рамиреса.
На фото Джессика позировала в черном топе, черной юбке с запахом и в черных солнцезащитных очках.
«Эпический день на финале чемпионата мира по футболу. Какая игра! Какой невероятный месяц, полный праздника, единства и множества незабываемых матчей. Поздравляем каждую команду и #FIFA с поистине захватывающим турниром от начала до конца. Увидимся в #2030», — написала актриса под фото.
Ранее, напомним, Мэтт Дэймон с женой посетил чемпионат мира по футболу.