Джессика Альба с возлюбленным сходила на финал чемпионата мира по футболу

Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Реклама

45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», поделилась в своем серией фото с финала чемпионата мира по футболу, который состоялся 19 июля на стадионе «Метлайф».

На важный матч Альба пришла в компании своего возлюбленного — 33-летнего актера Дэнни Рамиреса.

Джессика Альба с бойфрендом, фото: instagram.com/jessicaalba

На фото Джессика позировала в черном топе, черной юбке с запахом и в черных солнцезащитных очках.

Реклама

Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

«Эпический день на финале чемпионата мира по футболу. Какая игра! Какой невероятный месяц, полный праздника, единства и множества незабываемых матчей. Поздравляем каждую команду и #FIFA с поистине захватывающим турниром от начала до конца. Увидимся в #2030», — написала актриса под фото.

Ранее, напомним, Мэтт Дэймон с женой посетил чемпионат мира по футболу.

Новости партнеров