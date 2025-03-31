Джессика Альба сверкнула фигурой в бикини на отдыхе с сыном

Джессика Альба / © Associated Press

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43-летняя актриса Джессика Альба отправилась в отпуск в компании своего младшего ребенка – 7-летнего сына Хейза. В своем Instagram она показала пляжные фото.

Звезда позировала в белом бикини с красным принтом и в соломенной шляпе. Поклонники Джессики отметили ее отличную физическую форму и накачанный пресс.

© Инстаграм Джессики Альбы

Стройная фигуру звезды – результат регулярных занятий в зале. Также она любит кардиотренировки на велотренажере, поэтому может похвастаться подтянутой фигурой. Она следит за питанием и отказывается от мучного, сладкого, соленого и алкоголя.

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© Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

Отметим, Альба – мама трех детей, в браке с Кешом Уорреном у нее родились две дочери и сын.

Ранее, напомним, Джессика Альба и Ева Лонгория сходили на концерт Шакиры, который проходил в Мехико. Оказывается, актрисы – ее давние поклонницы.