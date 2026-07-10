Джессика Альба в кружевном платье и с культовой сумкой в руке посетила показ мод

Джессика Альба / © Getty Images

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Однако для этого мероприятия она не выбрала простое платье, а отдала предпочтение эффектному кружеву.

Актриса появилась в чёрном платье из прозрачной ткани, дополнив его остроносыми ботильонами и сумочкой — моделью Fendi Baguette с металлическими заклёпками и пряжкой. Платье также имело глубокий V-образный вырез и подчеркивало фигуру, а кружевные вставки и прозрачные детали придавали образу оригинальность.

Но выбор сумки Baguette был неслучайным. Это одна из самых узнаваемых моделей бренда, а своё название она получила из-за того, как её носят под мышкой, напоминая французский хлеб — багет.

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Джессика Альба / © Getty Images

Что касается украшений, то она выбрала широкие золотые браслеты на обеих руках и яркое золотое колье. Её длинные волосы были волнистыми и распущенными. Акцент в образе остался на сочетании различных текстур: прозрачного кружева, кожи, металла и золота.

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