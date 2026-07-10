ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Джессика Альба в кружевном платье и с культовой сумкой в руке посетила показ мод

Джессика Альба посетила показ коллекции бренда Fendi Couture осень-зима 2026–2027, который состоялся в Национальной галерее современного искусства в Риме.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Джессика Альба

Джессика Альба / © Getty Images

Однако для этого мероприятия она не выбрала простое платье, а отдала предпочтение эффектному кружеву.

Актриса появилась в чёрном платье из прозрачной ткани, дополнив его остроносыми ботильонами и сумочкой — моделью Fendi Baguette с металлическими заклёпками и пряжкой. Платье также имело глубокий V-образный вырез и подчеркивало фигуру, а кружевные вставки и прозрачные детали придавали образу оригинальность.

Но выбор сумки Baguette был неслучайным. Это одна из самых узнаваемых моделей бренда, а своё название она получила из-за того, как её носят под мышкой, напоминая французский хлеб — багет.

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Что касается украшений, то она выбрала широкие золотые браслеты на обеих руках и яркое золотое колье. Её длинные волосы были волнистыми и распущенными. Акцент в образе остался на сочетании различных текстур: прозрачного кружева, кожи, металла и золота.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie