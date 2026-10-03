Джессика Альба в топе и мини-юбке своей 15-летней дочери собралась на вечеринку

Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

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45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», продемонстрировала впечатляющую физическую форму, во время сборов на звездную вечеринку Пэрис Хилтон. Актриса выбрала образ в стиле Y2K и похвасталась подтянутой фигурой.

Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Для тематической вечеринки Y2K End of Summer Party Альба надела укороченный топ с принтом в виде звезд и черную мини-юбку с низкой посадкой. Образ она дополнила высокими замшевыми сапогами, многослойными ожерельями, крупными серьгами и массивным золотым браслетом.

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Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Оказалось, что стилистом Альбы на этот вечер стала ее 15-летняя дочь Хейвен. Актриса призналась, что именно дочь помогла ей подобрать наряд и предложила взять вещи из своего гардероба. Джессика поблагодарила Хейвен за помощь в выборе образа.

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Альба также поделилась кадрами с вечеринки, на которых позировала вместе с актрисой Кеке Палмер и Келли Сойер. В публикации она отметила, что вечеринка была посвящена эстетике начала 2000-х.

Джессика Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Ранее, напомним, Джессика Альба показала, как помогла старшей дочери обустроить комнату в общежитии.

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