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- Шоу-бизнес
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Джессика Альба в топе и мини-юбке своей 15-летней дочери собралась на вечеринку
Звезда похвасталась прессом в образе в стиле нулевых.
45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», продемонстрировала впечатляющую физическую форму, во время сборов на звездную вечеринку Пэрис Хилтон. Актриса выбрала образ в стиле Y2K и похвасталась подтянутой фигурой.
Для тематической вечеринки Y2K End of Summer Party Альба надела укороченный топ с принтом в виде звезд и черную мини-юбку с низкой посадкой. Образ она дополнила высокими замшевыми сапогами, многослойными ожерельями, крупными серьгами и массивным золотым браслетом.
Оказалось, что стилистом Альбы на этот вечер стала ее 15-летняя дочь Хейвен. Актриса призналась, что именно дочь помогла ей подобрать наряд и предложила взять вещи из своего гардероба. Джессика поблагодарила Хейвен за помощь в выборе образа.
Альба также поделилась кадрами с вечеринки, на которых позировала вместе с актрисой Кеке Палмер и Келли Сойер. В публикации она отметила, что вечеринка была посвящена эстетике начала 2000-х.
Ранее, напомним, Джессика Альба показала, как помогла старшей дочери обустроить комнату в общежитии.