Джессика Бил нарастила волосы до пояса и появилась на премьере в Нью-Йорке

Джессика Бил / © Associated Press

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44-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил —появилась на премьере фильма Matchbox: The Movie в Нью-Йорке, удивив новым образом. Актриса, ранее носившая каре, продемонстрировала очень длинные волосы, которые теперь доходят практически до пояса.

Для красной дорожки Бил выбрала эффектный черный ансамбль. Основой образа стал черный двубортный жакет, который она надела на голое тело. Актриса сочетала его с прозрачными брюками с белыми тонкими лампасами.

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Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил / © Associated Press

Образ Джессика дополнила черными туфлями на высоком каблуке и крупными серьгами с прозрачными камнями. Ее длинные наращенные волосы были распущены и уложены мягкими волнами.

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Джессика Бил / © Associated Press

Премьеру Бил посетила в рамках промокампании своего нового фильма. В картине, вдохновленной популярной игрушечной серией Matchbox, актриса исполнила одну из главных ролей.

Ранее, напомним, Джессика Бил показала романтический отдых с мужем Джастином Тимберлейком.

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