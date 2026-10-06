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- Шоу-бизнес
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Джессика Бил нарастила волосы до пояса и появилась на премьере в Нью-Йорке
Известная актриса сменила имидж и продемонстрировала новую прическу.
44-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил —появилась на премьере фильма Matchbox: The Movie в Нью-Йорке, удивив новым образом. Актриса, ранее носившая каре, продемонстрировала очень длинные волосы, которые теперь доходят практически до пояса.
Для красной дорожки Бил выбрала эффектный черный ансамбль. Основой образа стал черный двубортный жакет, который она надела на голое тело. Актриса сочетала его с прозрачными брюками с белыми тонкими лампасами.
Образ Джессика дополнила черными туфлями на высоком каблуке и крупными серьгами с прозрачными камнями. Ее длинные наращенные волосы были распущены и уложены мягкими волнами.
Премьеру Бил посетила в рамках промокампании своего нового фильма. В картине, вдохновленной популярной игрушечной серией Matchbox, актриса исполнила одну из главных ролей.
Ранее, напомним, Джессика Бил показала романтический отдых с мужем Джастином Тимберлейком.