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- Шоу-бизнес
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Джессика Бил в платье с пикантным декольте и в эффектных серьгах пришла на премьеру
Известная актриса участвует в промотуре своего нового фильма.
44-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил — появилась на лондонской премьере фильма Matchbox: The Movie и привлекла внимание эффектным образом.
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала черное облегающее платье от Nensi Dojaka с открытыми плечами, глубоким декольте и вырезом в области талии. Платье эффектно подчеркивало фигуру актрисы.
Свой образ Джессика дополнила черными остроносыми туфлями и крупными золотыми серьгами Schiaparelli. Волосы она собрала в высокий хвост, а макияж сделала в теплых оттенках с акцентом на дымчатые тени для глаз.
Ранее, напомним, Джессика Бил нарастила волосы до пояса и появилась на премьере в Нью-Йорке.