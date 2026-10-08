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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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122
Время на прочтение
1 мин

Джессика Бил в платье с пикантным декольте и в эффектных серьгах пришла на премьеру

Известная актриса участвует в промотуре своего нового фильма.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Джессика Бил

Джессика Бил / © Associated Press

44-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил — появилась на лондонской премьере фильма Matchbox: The Movie и привлекла внимание эффектным образом.

Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил / © Associated Press

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала черное облегающее платье от Nensi Dojaka с открытыми плечами, глубоким декольте и вырезом в области талии. Платье эффектно подчеркивало фигуру актрисы.

Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил / © Associated Press

Свой образ Джессика дополнила черными остроносыми туфлями и крупными золотыми серьгами Schiaparelli. Волосы она собрала в высокий хвост, а макияж сделала в теплых оттенках с акцентом на дымчатые тени для глаз.

Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил / © Associated Press

Ранее, напомним, Джессика Бил нарастила волосы до пояса и появилась на премьере в Нью-Йорке.

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