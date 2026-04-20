Джессика Честейн отрезала свои длинные рыжие волосы и сделала трендовую стрижку боб

Джессика Честейн / © Associated Press

Реклама

Актриса Джессика Честейн продемонстрировала невероятную трансформацию образа, ведь вышла на красную дорожку в Санта-Монике с новой прической. Лауреат «Оскара» отрезала волосы в стильный боб, который сейчас носят многие голливудские звезды.

Боб — это прическа, которая никогда не выходит из моды и Честейн выбрала для себя классическую версию этой стрижки, а также укладку — заправила одну сторону волос за ухо. Прическа кардинально изменила внешность актрисы и открыла ее плечи и шею.

49-летняя Джессика выбрала бежевое платье А-силуэта без бретелек от Oscar de la Renta, которое было из коллекции Pre-Fall 2026, а выполнили его мастера бренда в технике плетения из рафии и декорировали аппликациями в виде пальмовых листьев из бисера.

Реклама

Также наряд Честейн дополняла бахрома из рафии на подоле платья и элегантное тонкое колье с бриллиантами на шее.

Как происходила трансформация актрисы, она показала в TikTok в нескольких видео.