Джессика Честейн после кардинальной смены имиджа появилась на особом мероприятии в Италии

Звезда выбрала наряды от одного бренда, но в центре внимания снова была ее прическа.

Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Getty Images

Оскароносная актриса Джессика Честейн появилась на эксклюзивном ужине во время Недели дизайна в Милане, Италия. Она выбрала для появления перед камерами изысканное и легкое платье от американского бренда Ralph Lauren, которое было выполнено в шоколадном цвете.

Шелковый длинный наряд актрисы имел бретельку-шарф, которую она носила обмотав вокруг шеи, а также дополнила лук широким поясом и золотистой сумкой. В ушах Джессики сияли золотые серьги.

Недавно звезда кардинально изменила внешность — подстригла свои длинные рыжие волосы и сделала трендовое каре. Первое появление Честейн с новой прической состоялось всего несколько дней назад, когда она вышла на красную дорожку в США.

49-летняя Джессика выбрала бежевое платье А-силуэта без бретелек от Oscar de la Renta, которое было из коллекции Pre-Fall 2026, а изготовили его мастера бренда в технике плетения из рафии и декорировали аппликациями в виде пальмовых листьев из бисера.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Актриса доверила свой новый образ стилисту Ренато Кампори, а как происходила трансформация показала в Сети.

