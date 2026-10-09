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- Шоу-бизнес
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Джессика Честейн сменила цвет волос и поразила всех шелковым мини-платьем на премьере фильма ужасов
Актриса, которую привыкли видеть рыжеволосой, предстала в новом амплуа.
Американская актриса Джессика Честейн выглядела потрясающе на красной дорожке премьеры фильма ужасов «Другая мама» (Other Mommy), который уже называют самой страшной картиной этого года.
49-летняя актриса позировала фотографам в Лос-Анджелесе в шелковом мини-платье, которое благодаря своему интересному дизайну подчеркивало её ноги и талию. Актриса была в прекрасном настроении — улыбалась и приветливо махала поклонникам и фотографам.
Её наряд был от бренда Monse из коллекции весна-лето 2027 года. Особенность платья, которым она привлекала внимание, заключалась в его мягкой драпировке и асимметрии. Образ она дополнила серебристыми босоножками на тонких каблуках от Christian Louboutin.
Также изменились и черты внешности актрисы, поскольку рыжеволосая красавица перекрасилась в блондинку. Кроме того, Джессика уложила волосы в элегантную прическу в ретро-стиле.