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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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2 мин

Джессику Альбу критикуют за костюм на Хэллоуин: что она надела

Актриса нарядилась фигуристкой с окровавленным коленом и нарвалась на критику в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Джессика Альба, фото: threads.com/@jessicaalba

Джессика Альба, фото: threads.com/@jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба оказалась в центре скандала после празднования Хэллоуина. 45-летняя звезда выбрала костюм фигуристки Нэнси Керриган, однако ее необычное перевоплощение вызвало возмущение пользователей социальных сетей.

Актриса посетила тематическую вечеринку Hockey Horror в Лос-Анджелесе вместе со своей подругой Келли Сойер. Для праздника Альба выбрала белое платье фигуристки, белые коньки и повязку с искусственной кровью на колене. Образ отсылал к одному из самых громких скандалов в истории фигурного катания.

Джессика Альба с подругой, фото: threads.com/@jessicaalba

Джессика Альба с подругой, фото: threads.com/@jessicaalba

Дело в том, что в 1994 году американская спортсменка Нэнси Керриган подверглась нападению после тренировки перед чемпионатом США. Неизвестный ударил ее металлической дубинкой по колену, из-за чего фигуристка получила травму и была вынуждена пропустить соревнования. Позже выяснилось, что к организации нападения была причастна окружение ее соперницы Тони Хардинг.

Подруга Альбы также выбрала костюм, связанный с этой историей. Келли Сойер перевоплотилась в Тоню Хардинг и дополнила образ бейсбольной битой. Вместе женщины воссоздали противостояние двух фигуристок, которое в свое время потрясло спортивный мир.

Джессика Альба с подругой, фото: threads.com/@jessicaalba

Джессика Альба с подругой, фото: threads.com/@jessicaalba

Джессика Альба с подругой, фото: threads.com/@jessicaalba

Джессика Альба с подругой, фото: threads.com/@jessicaalba

Однако далеко не все оценили задумку знаменитостей. После появления фотографий в социальных сетях пользователи начали критиковать актрису за неуместную шутку над реальным нападением на женщину. Многие посчитали, что превращать травматичный эпизод из жизни спортсменки в развлекательный костюм на Хэллоуин недопустимо.

На фоне волны возмущения Джессика Альба удалила фотографии со своим перевоплощением из Instagram. Впрочем, снимки продолжили распространяться в других социальных сетях. Сама актриса публично не прокомментировала ситуацию.

Джессика Альба, фото: threads.com/@jessicaalba

Джессика Альба, фото: threads.com/@jessicaalba

Ранее, напомним, Сальма Хайек перевоплотилась в Пенелопу Крус на Хэллоуин — сходство поражает.

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