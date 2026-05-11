Джессику Честейн в стильных дизайнерских луках застали на съемочной площадке

Джессика Честейн / © Getty Images

В сентябре 2025 года было объявлено, что в Apple TV дали зеленый свет сериалу The Off Weeks с участием Джессики Честейн и Бена Стиллера. Съемки проекта начались этой весной в Нью-Йорке и Честейн уже неоднократно фотографировали папарацци на съемочной площадке.

Актриса продемонстрировала на улицах города два образа, в которых продемонстрировала плащ от Burberry, который носила в сочетании со стильными черными сапогами, очками и сумкой Hermes, украшенной ярким платком.

Также Честейн сфотографировали в бархатном костюме, который стилисты сериала сочетают с туфлями от Rene Caovilla и украшением на шее.

Похоже, что это будет драма об отношениях, ведь по описанию, главный герой, которого сыграет Стиллер, после развода знакомится с таинственной женщиной и влюбляется в нее и именно ее и заиграет Джессика.

Также сейчас активно ведется работа над мини-сериалом, основанным на романе Count My Lies («Посчитай мою ложь») писательницы Софи Става. Главные роли в нем исполнят Линдсей Логан и Шейлин Вудли.

